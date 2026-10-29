Ева Лонгория переосмыслила традиционный макияж к Дню мертвых и появилась в роскошном наряде

Ева Лонгория / © Getty Images

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Ева Лонгория отдала дань уважения своей культуре на шестом ежегодном гала-вечере Día de Muertos в Лос-Анджелесе. Мероприятие было посвящено празднику Дня мертвых и одновременно было направлено на поддержку творческих личностей из сообществ, имеющих ограниченный доступ к возможностям и ресурсам.

Лонгория представила свою интерпретацию традиционного макияжа Calavera, или «сахарного черепа», выбрав украшение для головы в виде крупных цветов и золотых черепов. Чёрные овальные камни образовывали букву M на её лбу. Шика образу также добавили глянцевая красная помада, розовые румяна и мерцающие золотистые тени.

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Ева Лонгория / © Getty Images

Длинное облегающее платье Евы было полностью усыпано стразами, что придавало ему очень гламурный и вечерний вид. К образу звезда добавила туфли на каблуках и платформе, а также украшения от Apm Monaco.

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Ева Лонгория / © Getty Images

Над прической Лонгории работал Лука Ала — стилист из Лос-Анджелеса и Мехико, специализирующийся на работе со знаменитостями. Её макияж создала Элан Бонджорно, с которой актриса сотрудничает не в первый раз.

В последнее время Лонгория, которая на протяжении многих лет является глобальным послом и представительницей бренда L’Oréal Paris, всё чаще выбирает сдержанный макияж, подчеркивающий естественную красоту, поэтому выбор красной помады и декоративных элементов на лице казался особенно смелым решением для неё.

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