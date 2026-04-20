Ева Лонгория показала мастер-класс по стилю, ведь вышла в свет с одной перчаткой

Ева Лонгория / © Associated Press

Актриса Ева Лонгория посетила 51-ю церемонию вручения награды AFI Life Achievement Award, посвященную актеру Эдди Мерфи. Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе, а красавица-звезда выбрала для него платье от бренда Cong Tri.

Ева выглядела потрясающе, ведь наряд подчеркивал ее фигуру. Платье было пошито из двух видов ткани — верх был из бархата, а низ из легкого шелка.

Интересности и пикантности образу добавляло глубокое V-образное декольте, тонкие бретельки, которые делали платье очень изящным.

Ева надела с платьем также прозрачную перчатку с декором, однако она была лишь одна, а другая рука звезды была обнаженной и украшена кольцом с камнями. Это был нестандартный модный ход, который привлек внимание.

Это появление актрисы на красной дорожке состоялось после того как она посетила гала-вечев, посвященный открытию галереи Дэвида Хеффена в пределах Los Angeles County Museum of Art (LACMA) — крупнейшего художественного музея на западном побережье США. Актриса выбрала в тот раз платье с пайетками и бахромой от Amusee Moi.

