Ева Лонгория показала свою интенсивную тренировку в спортзале

Ева Лонгория начинает новый год с активной тренировки.

46-летняя актриса показала, как тренируется в спортзале. Ева надела синий костюм для тренировки и записала видео, на котором показывает подписчикам, какие упражнения выполняет для тренировки ягодиц и остальной группы мышц.

"Первая тренировка в новом году", - написала в подписи под роликом актриса.

Накануне праздников Лонгория тоже не упускала возможности тренироваться. Тогда Ева показала, как делает растяжку и разминается перед интенсивной тренировкой на батуте, а потом в очень быстром режиме показала, какие упражнения выполняет.

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