Ева Лонгория примерила экстремально короткое платье с декольте

47-летняя актриса демонстрирует свою стройную фигуру и красивые ноги в новом наряде.

Ева Лонгория опубликовала в Instagram фото с гримерной. На нем актриса сидит на стуле и смотрит в зеркальце. Одета она в экстремально короткое черное платье с обнаженными плечами и пикантным декольте. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройные ноги.

Аутфит Лонгория дополнила черными рукавами с вышивкой и черными босоножками с завязками.

Ева Лонгория / Фото: Instagram Евы Лонгории

Волосы звезда собрала сзади, сделала макияж и украсила шею ожерельем.

"Немножко блеска и гламура никому не помешает", — подписала снимок Ева.

Напомним, папарацци сфотографировали Лонгорию в Нью-Йорке. Звезда была одета в черный ансамбль, сочетав спортивные элементы с черным блейзером.

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