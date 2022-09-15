Ева Лонгория примерила экстремально короткое платье с декольте

47-летняя актриса демонстрирует свою стройную фигуру и красивые ноги в новом наряде.
Ева Лонгория опубликовала в Instagram фото с гримерной. На нем актриса сидит на стуле и смотрит в зеркальце. Одета она в экстремально короткое черное платье с обнаженными плечами и пикантным декольте. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройные ноги.
Аутфит Лонгория дополнила черными рукавами с вышивкой и черными босоножками с завязками.
Волосы звезда собрала сзади, сделала макияж и украсила шею ожерельем.
"Немножко блеска и гламура никому не помешает", — подписала снимок Ева.
Напомним, папарацци сфотографировали Лонгорию в Нью-Йорке. Звезда была одета в черный ансамбль, сочетав спортивные элементы с черным блейзером.
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