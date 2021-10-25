Ева Лонгория с сыном повеселилась в Диснейленде

Ева Лонгория провела день вместе с 3,5-летним сыном.

На снимках, предоставленных Disneyland Resort, Ева Лонгория и ее сын Сантьяго позируют после полета на летающем слоне Дамбо в парке Диснейленд в Анахайме.

Ева Лонгория с сыном Сантьяго / Getty Images

46-летняя Ева запечатлена в черном топе, бейсболке с ушами Минни Маус, у нее распущены густые длинные волосы, а на лице практически нет макияжа. Ее сын Сантьяго сидит на аттракционе рядом с мамой, он одет в красную футболку, а длинные волосы мальчика собраны в хвост сзади. Похоже, они с сыном весело провели время на каруселях.

Ева Лонгория с сыном Сантьяго / Getty Images

Ранее Лонгория публиковала в Instagram фото в бикини и показывала, как нежилась на солнце, лежа на качеле.

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