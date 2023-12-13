Ева Лонгория снялась вместе с сыном для глянца и показала свой роскошный дом в Испании

48-летняя актриса, продюсер и бизнесвумен - Ева Лонгория - попала на обложку журнала ¡Hola!. В фотосете она принимала участие вместе с сыном - 5-летним Сантьяго.

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Стилисты подобрали для Евы красивые образы: нежное платье с кружевом, эффектное черное с высоким разрезом, черное с корсетным верхом и пышной юбкой, а также мини из твида. Локацией для съемок был выбран новый дом Лонгории в Марбелье, Испания. Это роскошная вилла со светлым интерьером, с бассейном, домашним кинотеатром и пальмами вокруг.

Напомним, ранее Ева Лонгория блистала на светском вечере. Звезда присутствовала на празднике ELLE Women in Hollywood в Лос-Анджелесе. Перед камерами фотографов Ева появилась в серебристом платье с россыпью пайеток на тонких бретельках от Ralph Lauren.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

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