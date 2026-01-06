ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
250
Время на прочтение
1 мин

Ева Лонгория сверкнула подкачанной фигурой в спортзале

Актриса поделилась серией новых фото в Сети.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Ева Лонгория

Ева Лонгория / © Associated Press

50-летняя актриса, продюсер и бизнесвумен — Ева Лонгория — показала в своем Instagram, как провела первую неделю нового года. Конечно, она не забыла про спорт.

Звезда позировала во время силовой тренировки. На ней был спортивный комплект и кроссовки.

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

А также успела сходить на паддл, которым увлеклась в последнее время. Это вид спорта с мячом и ракетками, который можно описать как смесь сквоша и тенниса.

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

Ева проводила время с сыном — 7-летним Сантьяго, отцом которого является ее муж — Хосе Антонио Бастон, мексиканский бизнесмен, за которого она вышла замуж в 2016 году.

Ева Лонгория с сыном / © Instagram Евы Лонгории

Ева Лонгория с сыном / © Instagram Евы Лонгории

И даже провела несколько часов у моря, записывая свои планы и желания на 2026 год.

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

«Надеюсь, у всех был счастливый Новый год! Первый понедельник года, вперед!», — написала Лонгория под серией фото.

Ранее, напомним, Ева Лонгория продемонстрировала красивый праздничный образ в пудровом платье и с красной помадой.

Ева Лонгория в красивых платьях (41 фото)

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева лонгория / © Associated Press

Ева лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
250
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie