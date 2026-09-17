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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Ева Лонгория в парике и кожаном корсете позировала на мотоцикле

Звезда примерила дерзкий образ байкерши.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Ева Лонгория

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

51-летняя актриса Ева Лонгория стала главной героиней эффектной фотосессии для коллаборации дизайнера Вилли Чаваррии и бренда Ugg. Она примерила дерзкий байкерский образ и позировала на мотоцикле Harley-Davidson.

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

Для съемки Лонгория надела черный кожаный корсет с глубоким декольте и кожаные лосины. Образ она дополнила массивными серьгами и объемным париком с крупными кудрями.

«Мне понравился этот день», — лаконично подписала серию снимков звезда.

В съемке также приняли участие певица Бекки Джи и актер Дэнни Трехо. Авторы кампании вдохновлялись мексикано-американской и чикано-культурой, а сама фотосессия выдержана в стилистике американских 1990-х.

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

Ранее, напомним, Ева Лонгория надела на гала-вечер наряд не по размеру. Она появилась на светском мероприятии в сияющем платье, которое было на нее немного маловато в области груди.

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