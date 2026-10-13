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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Ева Лонгория вновь привлекла внимание пластырем на шее

На благотворительном гала-вечере внимание привлек пластырь на её шее, который она носит уже довольно долго.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Ева Лонгория

Ева Лонгория / © Getty Images

В Монте-Карло (Монако) состоялся благотворительный гала-вечер Global Gift Gala, который посетила актриса Ева Лонгория. Это мероприятие собрало известных личностей со всего мира для поддержки благотворительных организаций принцессы Стефании: Fight Aids Monaco, Corazones Unidos и Global Gift.

В качестве почетного председателя фонда Global Gift Foundation Лонгория посетила мероприятие вместе с его основательницей Марией Браво. Актриса выбрала изысканное черное платье от Sophie из черного бархата, декольте которого было украшено серебристыми стразами, а образ дополнила высокой прической и бриллиантами, украшавшими ее уши, шею и руки.

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева сделала высокую прическу и совсем не побоялась снова продемонстрировать свою шею, на которой снова был заметен пластырь. Почему актриса носит его уже довольно долго — неизвестно, однако, вероятно, пластырь нужен для шрама после операции, чтобы он быстрее рассосался и был менее заметным.

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ранее она продемонстрировала пластырь на шее, когда посещала мероприятие в Мадриде. Хотя её платье от Marmar Halim имело довольно высокий вырез, заклеенный шрам всё равно был заметен.

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

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