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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
71
Время на прочтение
1 мин

Ева Лонгория впечатлила своим платьем: актриса появилась в наряде расшитом камнями

Звезда блистала в наряде от известного бренда. Ее платье было гламурным и привлекало внимание.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Ева Лонгория

Ева Лонгория / © Getty Images

Актриса Ева Лонгория — звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» — в очередной раз привлекла все взгляды в Каннах. В рамках 78-го ежегодного кинофестиваля она посетила церемонию Global Gift Gala и вышла на фотоколл. Лонгория блистала в эффектном черном платье, украшенном множеством камней, бисером и пайетками.

Ее платье привлекало множество взглядов, поскольку было очень гламурным и подчеркивало фигуру, также у него был элегантный шлейф, который добавлял драматизма, не нарушая при этом новых правил дресс-кода фестиваля, запрещающих очень длинные и пышные юбки. Создан наряд Лонгории брендом Elie Saab для коллекции осень-зима 2024.

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Свой гламурный вечерний образ она дополнила прической хвостом, ярким макияжем, а также бриллиантовыми украшениями.

Также это мероприятие посетила Лорен Санчес — невеста одного из самых богатых людей планеты, владельца Amazon Джеффа Безоса. Лорен блистала перед фотографами в черном гламурном платье-бюстье. Совсем скоро состоится ее свадьба с Безосом в Венеции, которая обещает стать одной из самых роскошных и дорогих церемоний года.

Ева Лонгория и Лорен Санчес / © Getty Images

Ева Лонгория и Лорен Санчес / © Getty Images

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дакота Джонсон_4 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
71
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