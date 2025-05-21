Ева Лонгория впечатлила своим платьем: актриса появилась в наряде расшитом камнями

Ева Лонгория / © Getty Images

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Актриса Ева Лонгория — звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» — в очередной раз привлекла все взгляды в Каннах. В рамках 78-го ежегодного кинофестиваля она посетила церемонию Global Gift Gala и вышла на фотоколл. Лонгория блистала в эффектном черном платье, украшенном множеством камней, бисером и пайетками.

Ее платье привлекало множество взглядов, поскольку было очень гламурным и подчеркивало фигуру, также у него был элегантный шлейф, который добавлял драматизма, не нарушая при этом новых правил дресс-кода фестиваля, запрещающих очень длинные и пышные юбки. Создан наряд Лонгории брендом Elie Saab для коллекции осень-зима 2024.

Ева Лонгория / © Getty Images

Свой гламурный вечерний образ она дополнила прической хвостом, ярким макияжем, а также бриллиантовыми украшениями.

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Также это мероприятие посетила Лорен Санчес — невеста одного из самых богатых людей планеты, владельца Amazon Джеффа Безоса. Лорен блистала перед фотографами в черном гламурном платье-бюстье. Совсем скоро состоится ее свадьба с Безосом в Венеции, которая обещает стать одной из самых роскошных и дорогих церемоний года.

Ева Лонгория и Лорен Санчес / © Getty Images

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press