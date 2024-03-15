Еве Лонгории – 49: вспоминаем красивые образы актрисы

Первой Еву Лонгорию с 49-летием поздравила ее подруга – дизайнер Виктория Бекхэм. Она опубликовала в Instagram их совместное фото, на котором они запечатлены в халатах и с бокалами вина.

Фото: Instagram Виктории Бекхэм

Для своих светских выходов актриса обычно отдает предпочтение элегантным нарядом, подчеркивающим ее фигуру. Давайте вспомним лучшие из них за последний год.

На прошедшую недавно 96-ю церемонию вручения наград американской киноакадемии "Оскар", которая состоялась в театре Dolby в Лос-Анджелесе, Ева надела черное платье макси от бренда Tamara Ralph с обнаженными плечами, пикантным декольте и шлейфом.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

А на вечеринку Vanity Fair, прошедшую после церемонии, приехала в золотом платье с пикантным декольте.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

А на вечеринке, посвященной женщинам-номинантам на "Оскар", Ева появилась в луке от бренда Stella McCartney, который состоял из черного брючного костюма-смокинга и элегантного корсете бежевого цвета, который застегивался спереди на крючки.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Пикантное платье с голой спиной Лонгория выбрала для церемонии Governors Awards.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

На 35-й ежегодный гала-концерт вручения наград Международного кинофестиваля в Палм-Спрингс актриса прибыла в "голом" платье от бренда Ashi Studio из коллекции осень-зима 2023. Наряд был длинным, имел небольшой шлейф и горловину.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Лонгория в гламурном золотом платье без бретелек и длинным шлейфом появилась на благотворительном мероприятии Academy Museum Gala. На актрисе было платье от бренда Academy Museum Gala, которое она сочетала с украшениями от Messika и красивой укладкой.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

А гламурное платье от Stella McCartney с длинными рукавами и вырезами на талии выбрала для мероприятия "Выбор критиков: чествование чернокожих, латиноамериканцев и достижений AAPI" в Лос-Анджелесе.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

На ежегодный гала-вечер LACMA Art + Film Ева пришла в платье жемчужного оттенка от Zuhair Murad из коллекции весна-лето 2023. У наряда было каплевидное декольте, американская пройма и высокая горловина, расшитая камнями.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Своими стройными ногами Лонгория похвасталась в стильном жакете со скрытой пуговицей и соблазнительным декольте от бренда ее подруги Victoria Beckham.

Єва Лонгорія / Фото: Instagram Евы Лонгории

На красной дорожке Каннского кинофестиваля актриса сияла в элегантном красном платье макси от бренда Tony Ward и в роскошном "голом" кутюрном платье со шлейфом от Elie Saab.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

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