Евгений Хмара забавно отреагировал на поздравления с "назначением" на должность в СБУ

Евгений Хмара

Композитор и пианист-виртуоз Евгений Хмара записал видео для соцсетей, в котором забавно отреагировал на поздравления с «назначением» на должность в СБУ.

А дело в том, что пианист является тезкой военного Евгения Хмары, которого назначили на должность исполняющего обязанности председателя Службы безопасности Украины. И многие пользователи Сети подумали, что на эту должность назначили именно пианиста-виртуоза Евгения Хмару, поэтому «засыпали» его приветственными сообщениями и комментариями.

Композитора повеселило такое совпадение. Он признался, что в свой день рождения получал меньше поздравлений, чем получил сейчас.

«Спасибо за поздравления. В жизни столько смс не получал, как сегодня. Готовим спецоперацию „рояль“. Дальше больше», — написал с юмором пианист в посте.

Подписчики Евгения поделились в комментариях впечатлениями от такого совпадения:

«Как только увидела фамилию и имя, сразу о вас подумала», «Вот это совпадение. В первую минуту был шок у меня», «Это же надо так совпасть!!! Может еще и отчество сходство?», «Я тоже подумала о тебе сегодня», «А я уже шастала по википедиям и исследовала, кто кому дядя», «Оказывается — тезка!», «Ох, эти Хмары! Пусть хмары сделают бурю на болотах!»