Евгений Кошевой и Юрий Великий о реакции россиян на их юмор: "Наши шутки достают рашистов до печенок"

Актеры "Студии Квартал 95" раскрыли, чем вдохновлялись при создании новой комедии "Бункер", и объяснили, уместно ли шутить сейчас.

Уже в пятницу, 7 октября, в 22.30 на телеканале ТЕТ состоится премьера сатирически-патриотической комедии "Бункер" от "Студии Квартал 95". Актеры Евгений Кошевой и Юрий Великий посетили студию "Завтрака с 1+1", чтобы рассказать о новом проекте и объяснить, уместен ли сейчас юмор.

В такие трудные времена юмор играет мотивационную роль и поддерживает боевой дух украинцев, а когда обычного доброго юмора недостаточно, на помощь приходит сатира.

Актеры "Студии Квартал 95" рассказали, что с начала войны их команда уже провела более 140 благотворительных концертов для военных, ведь сейчас юмор является мощным источником положительных эмоций для снижения стресса:

"Юмор сейчас нужен. Мы это видим по глазам тех военных, к которым мы приезжаем с выступлениями, говорит Евгений Кошевой, тем более у них с 2014 года такой юмор, что они сами переплюнут любое юмористическое шоу. Поэтому нужно ездить в военные, нужно показывать, что ты с ними. Надо поддерживать тех, кто защищает твою страну и детей".

Комедия "Бункер" основана на реальных событиях, происходящих в самой отвратительной стране земного шара – на россии. Каждая серия рассказывает о преступлениях фашистов. Власти россии ставят амбициозную задачу захватить Украину, хотя не могут справиться даже с собственной глупостью. путин и лукашенко, шойгу и конашенков, соловьев и симонян... Так ли они страшны, как их рисуют? Правда, еще никогда не была такой… смешной. Уникальная возможность еще до международного трибунала узнать, как все было на самом деле на России.

Сатирически-патриотическая комедия "Бункер" высмеивает врага и показывает всю несуразность российской власти. Актеры "Студии Квартал 95" с самого начала полномасштабного вторжения ведут борьбу на юмористическом фронте. Юрий Великий пародирует русских деятелей. Евгений Кошевой вместе с Александром Пикаловым ведут юмористические новости "Байрактар News", в которых передают все негативные эмоции, которые украинцы сейчас испытывают к россии. А отслеживают ли актеры, какой фидбек выдают решить такой юмор?

"Я думаю, что они все видят, все мониторят, и наши шутки достают их до печенок", — отмечает Евгений Кошевой.

Но актеры предполагают, что именно "Бункер" больше всего разозлит рашистов.

Поддерживайте боевой дух — смотрите патриотически сатирическую комедию "Бункер" с 7 октября каждую пятницу в 22:30 на телеканале ТЕТ.

Свет всегда побеждает мрак!

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