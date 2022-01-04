Эволюция стиля: как менялась прическа Кэрри Брэдшоу в сериале "Секс в большом городе"

Этот персонаж всегда выделялся оригинальностью, но большинство зрителей всегда обращает внимание только на одежду героини, хотя немаловажное место в целостном образе и внутреннем мире Кэрри занимали и ее прически.
На протяжении шести сезонов сериала "Секс в большом городе" зрители наблюдали за главной героиней Кэрри Брэдшоу и ее необычным стилем одежды, образом жизни, свиданиями и успехами. Влияние этого персонажа на моду неоспоримо, ведь она носила самые необычные и смелые наряды, которые только были у телегероинь того времени - от огромной шубы с босоножками до гламурных платьев от именитых брендов.
Но если вам кажется, что менялись у нее только одежда и мужчины, хотим вас заверить, что это не так, ведь в каждом новом сезоне также были и кардинальные изменения в прическах главной героини. Поскольку совсем недавно вышло продолжение сериала под названием "И просто так…", предлагаем еще раз посмотреть, как выглядела Кэрри Брэдшоу ранее.
1997
Сериал вышел на экраны в 98-м году, но работа над ним началась намного раньше. В 1997 году на съемках первой серии Сара Джессика Паркер носила каре русого цвета с милыми кудряшками.
1998
Далее переосмыслив образ героини, создатели решили сделать ее блондинкой и появился более знаменитый образ с осветленными кудрявыми прядками до плеч. Именно с этой прической главная героиня появлялась чаще всего. Образ стал культовым.
1999
Во время работы над третьим сезоном прическа изменилась еще больше, ведь волосы Сары Джессики были практически до талии. Кудри стали разделять отдельными прядками, актриса разделяла из на ровный пробор в центре головы.
В это же время стилисты опять кардинально меняют стиль героини и на протяжении борвольно длительно времени она носит совершенно нетипичную для себя прическу с ровными волосами.
2000
В новом веке волосы Кэрри опять были до плеч и имели один оттенок.
2001
В этот период волосы опять немного отросли, но небрежность и локоны остаются. Также немного изменился и оттенок, можно заметить, что ближе к шее волосы темнее, чем сверху.
В 2001-м стилисты сериала также начали экспериментировать с аксессуарами для волос и укладками.
2002
Во время съемок в 2002 году Сара Джессика Паркер очень всех удивляет, когда попадает под прицел папарацци с короткими волосами. Ее кудрявый боб стал настоящим хитом. Носила актриса новую прическу укладывая на бок и с пробором.
Однако только на такой прическе все не закончилось - в некоторых сериях героиня носила каре с аксессуарами.
2003
В этом году звезду ждали новые изменения и укладка без локонов. Длина, как видим, стала до плеч.
2004
Во время работы над последним сезоном Любимую многими Кэрри Брэдшоу было совершенно не узнать, ведь волосы у главной героини теперь были довольно темными, также изменилась укладка.
2001
В новой части сериала "И просто так..." волосы Кэрри сделали довольно длинными, а локоны не такими объемными. Героиня по-прежнему блондинка.
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