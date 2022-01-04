Эволюция стиля: как менялась прическа Кэрри Брэдшоу в сериале "Секс в большом городе"

Этот персонаж всегда выделялся оригинальностью, но большинство зрителей всегда обращает внимание только на одежду героини, хотя немаловажное место в целостном образе и внутреннем мире Кэрри занимали и ее прически.

На протяжении шести сезонов сериала "Секс в большом городе" зрители наблюдали за главной героиней Кэрри Брэдшоу и ее необычным стилем одежды, образом жизни, свиданиями и успехами. Влияние этого персонажа на моду неоспоримо, ведь она носила самые необычные и смелые наряды, которые только были у телегероинь того времени - от огромной шубы с босоножками до гламурных платьев от именитых брендов.

Но если вам кажется, что менялись у нее только одежда и мужчины, хотим вас заверить, что это не так, ведь в каждом новом сезоне также были и кардинальные изменения в прическах главной героини. Поскольку совсем недавно вышло продолжение сериала под названием "И просто так…", предлагаем еще раз посмотреть, как выглядела Кэрри Брэдшоу ранее.

1997

Сериал вышел на экраны в 98-м году, но работа над ним началась намного раньше. В 1997 году на съемках первой серии Сара Джессика Паркер носила каре русого цвета с милыми кудряшками.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

1998

Далее переосмыслив образ героини, создатели решили сделать ее блондинкой и появился более знаменитый образ с осветленными кудрявыми прядками до плеч. Именно с этой прической главная героиня появлялась чаще всего. Образ стал культовым.

Сара Джессика Паркер в роли Кэрри / Getty Images

1999

Во время работы над третьим сезоном прическа изменилась еще больше, ведь волосы Сары Джессики были практически до талии. Кудри стали разделять отдельными прядками, актриса разделяла из на ровный пробор в центре головы.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

В это же время стилисты опять кардинально меняют стиль героини и на протяжении борвольно длительно времени она носит совершенно нетипичную для себя прическу с ровными волосами.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

2000

В новом веке волосы Кэрри опять были до плеч и имели один оттенок.

Сара Джессика Паркер в роли Кэрри Бредшоу / Getty Images

2001

В этот период волосы опять немного отросли, но небрежность и локоны остаются. Также немного изменился и оттенок, можно заметить, что ближе к шее волосы темнее, чем сверху.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

В 2001-м стилисты сериала также начали экспериментировать с аксессуарами для волос и укладками.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

2002

Во время съемок в 2002 году Сара Джессика Паркер очень всех удивляет, когда попадает под прицел папарацци с короткими волосами. Ее кудрявый боб стал настоящим хитом. Носила актриса новую прическу укладывая на бок и с пробором.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Однако только на такой прическе все не закончилось - в некоторых сериях героиня носила каре с аксессуарами.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

2003

В этом году звезду ждали новые изменения и укладка без локонов. Длина, как видим, стала до плеч.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

2004

Во время работы над последним сезоном Любимую многими Кэрри Брэдшоу было совершенно не узнать, ведь волосы у главной героини теперь были довольно темными, также изменилась укладка.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

2001

В новой части сериала "И просто так..." волосы Кэрри сделали довольно длинными, а локоны не такими объемными. Героиня по-прежнему блондинка.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

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