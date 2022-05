"Евровидение-2022": рассматриваем яркие образы победителей второго полуфинала

В Италии прошел второй полуфинал конкурса "Евровидение-2022". В результате голосования в финал конкурса вышли представители еще десяти стран.

Образы всех финалистов конкурса были очень яркими и запоминающим, поэтому предлагаем рассмотреть их подробнее.

Финляндия: The Rasmus – Jezebel

Культовая финская группа осталась верна своему привычному стилю и вышла на сцену "Евровидения" в коже. Правда, образы были разбавлены еще и желтыми яркими деталями: берцами, плащом, элементами на пиджаках и ремнями на гитарах.

Фото: Associated Press

Сербия: Konstrakta – In Corpore Sano

На сцене "Евровидения" певица появилась в полностью белом образе, который состоял из брюк и блузы. Один нагрудный карман наряда украшали живые гвоздики. Ярким пятном этого наряда стал макияж с акцентом на красной помаде.

Фото: Associated Press

Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black

Одним из самых лаконичных нарядов стал образ представителя этой страны. Надир Рашид оглы Рустамли надел кофту и необычные брюки.

Фото: Associated Press

Австралия: Sheldon Riley – Not The Same

Наряд для участника из Австралии был разработан известным мельбурнский дизайнером Alin Le'Kal. Создание этого экстравагантного творения весом в 38 килограммов заняло почти 2500 часов, состоит оно из более чем 90 тысяч жемчужин, кристаллов и перьев. Также образ дополнила оригинальная маска-корона с кристаллами.

Фото: Associated Press

Эстония: Stefan – Hope

24-летний Стефан Айрапетян решил изобразить ковбоя, однако его образ не особо соответствовал этой идее. Все же молодой артист был очень стильным в своей бежевой куртке с кнопками, брюках и лаконичной футболке.

Фото: Associated Press

Румыния: WRS – Llámame

Экстравагантный 29-летний представитель Румынии точно запомнился многим не только ярким номером, но и образом. Певец вышел на сцену в латексных брюках, поясе со стразами и красной рубашке с жабо.

Фото: Associated Press

Однако вскоре артист снял рубашку и остался в сверкающей расшитой камнями жилетке.

Фото: Associated Press

Польша: Ochman – River

Представитель Польши стал одним из самых элегантных участников вечера. 22-летний Кристиан Охман сочетал черный костюм с рубашкой и берцами.

Фото: Associated Press

Бельгия: Jérémie Makiese – Miss You

Жереми Макиесе выбрал серые джинсы, черную футболку и серебристую куртку от Flaneur Homme и обувь от Labels.

Фото: Associated Press

Швеция: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

30-летняя звезда из Швеции поразила сочетанием в своем образе простоты и гламура. Девушка вышла на сцену в лаконичных широких брюках и топе со сверкающей бахромой.

Фото: Associated Press

Чехия: We Are Domi – Lights Off

Солистка группы из Чехии вышла на сцену главного песенного шоу Европы в корсетном топе без бретелек, штанах и кедах. Преобладал в луке фиолетовый цвет, также он был и в украшениях Swarovski. Автором образов стал молодой чешский дизайнер Ян Черни.

Фото: Associated Press

Читайте также: