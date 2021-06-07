Ей 30: Эмили Ратажковски похвасталась пышным бюстом в ярком купальнике с камнями и рюшами

Модель отмечает сегодня юбилей.

Сегодня, 7 июня, Эмили Ратажковски празднует день рождения – ей исполнилось 30 лет. По этому поводу девушка опубликовала серию снимков, сделанных на побережье.

Модель предстала в ярком пляжном луке. На ней был желтый лиф от купальника, расшитый камнями, с оранжево-голубыми рюшами. Он идеально подчеркнул пышный бюст красотки.

Эмили Ратажковски / Instagram Эмили Ратажковски

Верх Эмили сочетала с оранжевой длинной юбкой, у которой был интересный пояс и вырез спереди.

Эмили Ратажковски / Instagram Эмили Ратажковски

Модель продемонстрировала и стройную фигуру, и плоский живот. Она словно и не рожала.

Эмили Ратажковски / Instagram Эмили Ратажковски

Волосы Ратажковски развевал ветер. На ее лице отсутствовал макияж, а в ушах были золотые серьги.

Эмили Ратажковски / Instagram Эмили Ратажковски

Напомним, 8 марта прошлого года Эмили родила мальчика, которого назвали Сильвестр Аполло Беар.

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