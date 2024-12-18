Ей 34 года, и она бортпроводница: во Франции выбрали новую королеву красоты

Она завоевала корону благодаря изменению правил, которое позволило принимать участие в конкурсе женщинам старше 24 лет.

Во Франции состоялся конкурс красоты, где выбирали самую красивую девушку страны, которая будет носить титул "Мисс Франция-2025".

Всего в шоу приняло участие 30 кандидаток в возрасте от 18 до 34 лет.

Победительницей стала самая старшая из девушек - 34-летняя Анжелика Ангарни-Филопон. Она уроженка французского острова Мартиника в Карибском море.

"Мисс Франция-2025" / Фото: Getty Images

По данным The Times, победительница конкурса получит до 60 000 евро в течение следующего года, а также право пользования квартирой в Париже недалеко от Триумфальной арки и различные подарки от спонсоров.

"Мисс Франция-2025" / Фото: Getty Images

Анжелика в обычной жизни работала бортпроводницей. В конкурсе она смогла принять участие благодаря изменению правил, поскольку к нему допускаются теперь женщины старше 24 лет, а также замужние и имеющие детей. Подобное случилось впервые с момента основания конкурса конкурса в 1920 году.

"Мисс Франция-2025" / Фото: Getty Images

Однако взять участие в конкурсе "Мисс Вселенная" она все же не сможет, поскольку организаторы этого шоу не изменили предельный возраст участниц и он должен быть согласно правил не больше 27 лет.

"Мисс Франция-2025" / Фото: Getty Images

Первой вице-мисс стала Сабах Аиб из Нор – Па-де-Кале, второй - Стелла Ванджиони из Корсики, а третьей - Мойра Андре из Гваделупы.

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