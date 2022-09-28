Ей 82, и хуже выглядеть она не стала: "невеста Франкенштейна" Джоселин Вильденштейн показала лицо и бойфренда

Грустная, а порой пугающая (если с картинками) история Джоселин Вильденштейн началась более тридцати лет назад, когда она ради того, чтобы стать похожей на кошку и таким образом удержать своего мужа-миллионера, который обожал кошек, решилась поменять разрез глаз на более кошачий.

Джоселин Вильденштейн, 2002 год / Фото: Getty Images

Потом Джоселин с помощью имплантов увеличила скулы и подбородок, сильно увеличила губы, которые впоследствии немного уменьшила. В процессе работы над собственной внешностью женщина таки потеряла мужа, но получила много его денег после окончания изнурительного бракоразводного процесса.

Далее внешность Джоселин продолжала меняться, но, стоит признаться, хуже уже не становилась. Даже напротив, можно сказать, что последнее время женщина-кошка выглядит уже не так пугающе и ее измененного до неузнаваемости лица практически не коснулись возрастные изменения. Что вселяет надежду на то, что пластическая хирургия и косметология не стоят на месте.

Джоселин Вильденштейн, 2000 год / Фото: Getty Images

Об этом можно судить из фотографий Джоселин Вильденштейн, сделанных в середине сентября на Неделе Моды в Нью-Йорке.

Джоселин Вильденштейн, сентябрь 2022 года / Фото: Getty Images

82-летняя светская львица посетила показ Fendi. На большинстве фото Джоселин выглядит неплохо и позирует со своим бойфрендом - 55-летним модельером Ллойдом Кляйном.

Джоселин Вильденштейн / Фото: Getty Images

Но приложения для редактирования фотографий развиваются даже быстрее, чем пластическая хирургия. Убедиться в этом можно, посмотрев на фото Джоселин Вильденштейн в ее Instagram.

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