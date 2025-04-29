Ей было 14: Кристи Бринкли показала фото, сделанное 57 лет назад

Кристи Бринкли / © Getty Images

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71-летняя актриса и модель Кристи Бринкли — звезда 80-х и 90-х годов — поделилась в своем Instagram фотографией, которая была сделана, когда ей было всего 14 лет. На фото она в темном пальто и джинсах сидит на бетонной лестнице. Волосы девушки распущены, а на голове — крупные солнцезащитные очки.

© Instagram Кристи Бринкли

«Май 1968 года. Мне только что исполнилось 14 лет. „Hey Jude“ стала моей новой любимой песней, и я никогда бы не подумала, что когда-нибудь напишу мемуары!» — гласит подпись под фото. Бринкли анонсирует выход своей книги Uptown Girl, которая выходит сегодня, 29 апреля. Это откровенные мемуары, на 416 страницах с более чем 100 фотографиями Кристи впервые подробно рассказывает о своей жизни, карьере и личных испытаниях — физическом насилии со стороны отца, четырех браках и воспитании трех детей.

Отметим, стремительный взлет карьеры Кристи Бринкли начался в 1974 году, когда ее заметили в Париже. С тех пор она появилась на сотнях обложек журналов и стала иконой американской моды. Помимо модельной карьеры звезда увлекается живописью и иллюстрацией.

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© Instagram Кристи Бринкли

Ранее, напомним, 71-летняя Кристи Бринкли попала под прицел фотографов в Нью-Йорке, где она посетила интервью. Звезда выбрала яркий костюм красного цвета, который включал жакет и прямые брюки. Также на ней был красный топ с круглым декольте и туфли-лодочки.

© Getty Images