Ей было всего 56 лет: умерла супермодель 90-х Татьяна Патитц

Немецкая супермодель Татьяна Патитц умерла в возрасте 56 лет. Об этом сообщило издание Vogue. Что стало причиной смерти знаменитости, не уточняется.

Татьяна Патитц / Фото: Getty Images

Прославилась Татьяна одновременно с другими супермоделями 90-х - Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл, Линдой Евангелистой, поскольку входила в так называемую культовую пятерку, которую в 1990 году запечатлел фотограф Питер Линдберг. Именно благодаря его фото, которое в результате появилось на обложке британского Vogue в январе 1990 года, эти девушки стали супермоделями.

Она также снялась в знаменитом клипе Джорджа Майкла Freedom '90 и за свою карьеру Патитц появилась на обложках более 200 журналов, включая семь обложек американского Vogue и 13 обложек британского Vogue, а также участвовала в рекламных кампаниях от Chanel до Ralph Lauren.

Татьяна Патитц / Фото: Getty Images

В последние годы она жила на ранчо в Калифорнии со своим сыном, увлекалась животными и даже время от времени работала моделью и посещала модные шоу и светские мероприятия.

Татьяна Патитц / Фото: Getty Images

"Татьяна всегда была европейским символом шика. Она была гораздо менее заметной, чем её сверстницы, — более загадочной, более взрослой, более недосягаемой — и в этом была своя привлекательность", — поделилась главный редактор американского Vogue Анна Винтур.

Татьяна Патитц / Фото: Getty Images

Татьяна Патитц / Фото: Getty Images

Татьяна Патитц / Фото: Getty Images

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