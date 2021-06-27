Ей два месяца: жена экс-"Холостяка" Макса Михайлюка растрогала поклонников милыми снимками с дочерью

Даша Хлистун показала новые снимки из первой фотосессии их дочки.

Жена главного героя 10-го сезона шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – Даша Хлистун – опубликовала в Instagram новые черно-белые снимки из первой фотосессии их дочери Арианы. Девочке сегодня, 27 июня, исполнилось 2 месяца.

Даша Хлистун / Instagram Даши Хлистун

В подписи к фото молодая мама написала: "Два месяца этому Счастью. Как я рада быть твоей мамой, моя самая лучшая девочка. Спасибо что выбрала нас с Папой".

Даша Хлистун / Instagram Даши Хлистун

Снимки растрогали фолловеров Даши.

"Очень душевное фото", "Семья красивая. Малышке здоровья", "Класснючая.. поздравляем!!Пусть растет здоровой и счастливой красавица!", "Какие вы сладкие", "Вы прекрасны! Будьте здоровы и счастливы", "Поздравляем нашу принцессу. Дальше все больше и больше наслаждения от этих крошек", "Какая прелесть, счастья вам", - написали они под фото.

Хлистун показала еще один снимок, на котором малышка мило улыбается и смотрит в камеру.

Даша Хлистун / Instagram Даши Хлистун

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