Ей еще не было и года: израильская модель Бар Рафаэли показала свою первую рекламную съемку

39-летняя израильская топ-модель Бар Рафаэли начала свою модельную карьеру очень рано – еще в младенчестве. В 8 месяцев она появилась в рекламе детских подгузников, а чуть позже – в рекламе бельгийско-немецкого бренда фотоаппаратов и пленок Agfa.

Именно снимок из той промокампании Бар показала у себя в Instagram. На фото маленькая девочка позирует в розовом комбинезоне, а рядом с ней запечатлён щенок.

instagram.com/barrefaeli

Рафаэли стала лицом зарубежного бренда, фото с ней появились на билбордах по всей стране, что сделало ее самым узнаваемым ребенком в Израиле.

Эти съемки стали дебютом израильтянки в индустрии моды, хотя активную модельную карьеру она продолжила уже в подростковом возрасте. В 2000 году она стала победительницей конкурса красоты "Мисс Израиль", что стало важным этапом в ее карьере. Многим она запомнилась по романтическим отношениям с актером Леонардо Ди Каприо, которые продолжались с 2005-го по 2011 год.

Ранее, напомним, Бар Рафаэли показала свое свадебное платье, в котором выходила замуж 10 лет назад. Топ-модель вышла замуж 24 сентября 2015 года. Ее избранником стал тогда еще 40-летний израильский бизнесмен Ади Эзра. Свадьба состоялась на роскошной церемонии в отеле Carmel Forest Spa Resort в Хайфе. Церемония была организована в закрытом формате, присутствовали только близкие друзья и родственники пары.

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