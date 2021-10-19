Ей идет: 16-летняя дочь Анджелины Джоли надела ее платье на красную дорожку

Дочь актрисы вдохнула новую жизнь в старый наряд.

Анджелина Джоли появилась вчера на красной дорожке в компании своих детей. Семья пришла в кинотеатр Долби в Лос-Анджелесе на премьерный показ фильма "Вечные", в котором многодетная мама сыграла одну из главных ролей.

Анджелина Джоли / Getty Images

Сама звезда выбрала для мероприятия бежевое платье без бретелек от Balmain и выглядела роскошно. Но также выделилась и 16-летняя дочь знаменитости Захара, ведь надела на мероприятие платье от бренда Elie Saab своей мамы, в котором Анджелина блистала перед камерами в 2014 году на "Оскаре".

Анджелина Джоли / Getty Images

Длинный наряд богато расшит бисером и пайетками, а на декольте и рукавах вышивка, напоминающая лучи. Захара не высокая девушка, поэтому платье для нее немного укоротили по длине и в рукавах. Свой образ она дополнила сережками-пусетами и прической.

Дочь Анджелины Джоли / Getty Images

Из всех детей Джоли Захара явно наибольше любит светские мероприятия, ведь ее с мамой видят довольно часто. Например, в прошлом месяце они посетили ежегодную церемонию Variety Power Of Women, которую проводят журнал Variety и телеканал Liferime.

Анджелина Джоли и ее дочь Захара / Associated Press

Захара - приемная дочь Анджелины, и в семье актрисы появилась, когда ей было всего шесть месяцев. Родина этой очаровательной девушки - Эфиопия. Напомним, экс-супруги Анджелина Джоли и Бред Питт являются также родителями Мэддокса, Пакса, Шайло и близнецов Вивьен и Нокс.

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