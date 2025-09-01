Ей идет: Алисия Сильверстоун блистала в Венеции в черном платье с цветами на подоле

Алисия Сильверстоун / © Getty Images

Звезда вышла на красную дорожку 82-го Венецианского кинофестиваля, который стартовал 27 августа.

Она посетила премьерный показ фильма «Отец, мать, сестра, брат», в котором главные роли сыграли Кейт Бланшетт, Адам Драйвер и звезда сериала «Теория большого взрыва» Маим Бялик.

Алисия Сильверстоун / © Getty Images

Сильверстоун вышла на красную дорожку в черном мини-платье-бюстье. Наряд был приталенным и с красивой романтичной отделкой на юбке в виде больших цветов. Этот наряд она дополнила гламурными туфлями с бантами, стразами и ремешками. Из украшений Алисия надела лаконичные изделия с бриллиантами.

Ранее она также вышла на красную дорожку, но в день презентации фильма «Бугония». В тот раз ее образ был более сдержанным, поскольку она надела длинное закрытое платье от Prada, которое дополнила украшениями от Crivelli и серебряными босоножками на платформе тоже от Prada.

Алисия Сильверстоун / © Associated Press

Также актрису подловили папарцци на пирсе в Венеции. Алисия Сильверстоун надела изумрудное платеь из шелкового атласа с декольте, в котормо выглядела сногшибательно.

Алисия Сильверстоун / © Getty Images

