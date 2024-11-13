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Ей идет: Анджелину Джоли сфотографировали в длинном платье и с новой прической

Ей идет: Анджелину Джоли сфотографировали в длинном платье и с новой прической

Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

Ее образ был простым, элегантным и очень женственным.

Голливудская суперзвезда - актриса Анджелина Джоли - попала под прицел папарацци в Нью-Йорке. Ее сфотографировали с режиссером Пабло Ларраином, который является автором биографического фильма с ее участие под названием "Мария".

Актриса была в тот вечер в наряде черного цвета. Она отдала предпочтение длинному платью со складками, подчеркнутой талией и V-образным декольте. От своей любимой одежды - пальто или тренча - она отказалась в этот раз и надела, чтобы не замерзнуть черную бархатную накидку с цветочным узором.

Анджелина дополнила образ бриллиантовыми украшениями, вечерним макияжем и романтической прической с заколотыми сзади прядками волос.

Анджелина Джоли / © Getty Images
Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

Это фото было сделано буквально на следующий день после того, как актриса была замечена в бархатном наряде и тренче на улице. В таком наряде она сходила на показ фильма.

Анджелина Джоли / © Getty Images
Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

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