Ей идет: бывшая девушка Бена Аффлека подчеркнула стройные ноги розовым мини-платьем

33-летняя кубино-испанская актриса и бывшая девушка Бена Аффлека в нежном аутфите появилась на Неделе моды в Париже.

Ана де Армас посетила вчера, 5 октября, показ коллекции весна-лето 2022 Louis Vuitton, который прошел в Лувре.

Для Парижской недели моды актриса выбрала короткое розовое платье без рукавов, украшенное декоративными золотыми пуговицами и белой шнуровкой-бантиком. Воротник был расшит серебристой полоской. Длина мини отлично подчеркнула стройные ноги Аны.

Ана де Армас / Associated Press

На плечи она накинула черное пальто и дополнила аутфит черными ботильонами с металлической фурнитурой. Волосы де Армас собрала в скромный хвост. На лице был нежный макияж с акцентом на глазах. Уши она украсила желтыми серьгами.

Ана де Армас / Associated Press

Ана сидела в первом ряду. Компанию ей составили Алисия Викандер и Катрин Денев. Все трое красоток продемонстрировали фотографам свои стройные ноги.

Ана де Армас, Алисия Викандер и Катрин Денев / Associated Press

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