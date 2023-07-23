Ей идет: Даша Астафьева продемонстрировала красивый образ в роскошном платье-вышиванке

Даша Астафьева опубликовала в Instagram снимки своего нового образа в национальном наряде. Артистка примерила роскошное черное платье миди с цветочной розово-зеленой вышивкой и пышными рукавами три четверти.

Даша Астафьева / Фото: Instagram Даши Астафьевой

Аутфит Даша дополнила черными балетками с интересным декором и стильной красной сумочкой от украинского бренда Blackwood. Она собрала волосы в хвост и сделала нежный макияж.

Даша Астафьева / Фото: Instagram Даши Астафьевой

"Недавно дала себе слово впитываться как можно больше в родное, украинское) Как ждать поддержки, когда сам не поддерживаешь!? Новое хобби – открывать и открывать новые бренды! Вы только представьте, как сложно сейчас держаться, а они работают, создают невероятные вещи", – написала в посте Астафьева.

Напомним, Екатерина Бужинская снялась в фотосессии в красивой черной рубашке, вышитой красно-белыми нитями, и красном широком поясе с вышитыми бисером цветами.

Читайте также: