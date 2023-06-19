Ей идет: Дженнифер Лопес сменила прическу

Дженнифер Лопес решила поэкспериментировать с внешностью – она сменила прическу. Что из этого вышло, артистка показала в Instagram.

Дженнифер Лопес / Фото: Instagram Дженнифер Лопес

Джен обрезала челку и изменила цвет волос. Парикмахер Лоренцо Мартин уложил волосы Лопеса в красивые локоны. Свой лук звезда дополнила макияжем с акцентом на розовых румянах и белой рубашке в полоску.

Дженнифер Лопес / Фото: Instagram Дженнифер Лопес

Напомним, на премьеру супергеройского фильма "Флэш" Дженнифер Лопес появилась в двухцветном платье от Gucci с сексуальным декольте.

Читайте также: