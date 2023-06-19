Ей идет: Дженнифер Лопес сменила прическу

Поп-дива продемонстрировала новый имидж.
Дженнифер Лопес решила поэкспериментировать с внешностью – она сменила прическу. Что из этого вышло, артистка показала в Instagram.
Джен обрезала челку и изменила цвет волос. Парикмахер Лоренцо Мартин уложил волосы Лопеса в красивые локоны. Свой лук звезда дополнила макияжем с акцентом на розовых румянах и белой рубашке в полоску.
Напомним, на премьеру супергеройского фильма "Флэш" Дженнифер Лопес появилась в двухцветном платье от Gucci с сексуальным декольте.
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