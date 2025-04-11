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- Шоу-бизнес
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Ей идет: эффектная Талия Шторм пришла в лимонном платье на VIP-мероприятие
26-летняя британская певица и светская львица Талия Сторм продемонстрировала оригинальный наряд на красной дорожке.
На VIP-показе нового шоу в Лос-Анджелесе она блистала в наряде лимонного цвета. Талия носила кружевное обтягивающее платье от довольно не дорого бренда Generation Outcast Clothing.
У него было глубокое декольте, халтер, а также вырезы на талии. Образ британка дополнила серебристыми аксессуарами: сумкой от Chanel, гламурными босоножками с камнями, а также часы на запястье и бриллианты.
Волосы Талия собрала в высокую прическу и сделала трендовый макияж губ, поскольку обвела их карандашом и нанесла блеск. На ее руке также можно увидеть браслет The Love от Cartier.
Стоимость платья, как у Сторм, составляет около 3 тысяч гривен.