Ей идет: эффектная Талия Шторм пришла в лимонном платье на VIP-мероприятие

Талия Сторм / © Getty Images

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На VIP-показе нового шоу в Лос-Анджелесе она блистала в наряде лимонного цвета. Талия носила кружевное обтягивающее платье от довольно не дорого бренда Generation Outcast Clothing.

У него было глубокое декольте, халтер, а также вырезы на талии. Образ британка дополнила серебристыми аксессуарами: сумкой от Chanel, гламурными босоножками с камнями, а также часы на запястье и бриллианты.

Талия Сторм / © Getty Images

Волосы Талия собрала в высокую прическу и сделала трендовый макияж губ, поскольку обвела их карандашом и нанесла блеск. На ее руке также можно увидеть браслет The Love от Cartier.

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Стоимость платья, как у Сторм, составляет около 3 тысяч гривен.

Платеь, как у Талии Сторм

Талия Сторм / © Associated Press Талия Сторм / © Getty Images Талия Сторм / © Getty Images Талия Сторм/Instagram Талии Сторм Талия Сторм / © Getty Images Талия Сторм / © Getty Images Талия Сторм / © Getty Images Талия Сторм / © Associated Press Талия Сторм / © Getty Images Талия Сторм / © Associated Press Талия Сторм / © Getty Images Талия Сторм / © Getty Images Талия Сторм / © Getty Images Талия Сторм / © Getty Images Талия Сторм / © Getty Images Талия Сторм / © Getty Images Талия Сторм / © Getty Images Талия Сторм / © Getty Images Талия Сторм / © Associated Press Талия Сторм / © Getty Images Талия Сторм / © Getty Images Талия Сторм / © Getty Images Талия Сторм / © Getty Images Талия Сторм / © Getty Images Талия Сторм / © Getty Images