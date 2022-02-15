Ей идет: Екатерина Бужинская похвасталась новой объемной прической

Артистка любит экспериментировать со своим имиджем.

Екатерина Бужинская похвасталась в Instagram своей новой прической для концерта – объемной укладкой с кудрями.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

На фотографиях она позировала в белом трикотажном костюме и с нежным макияжем.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

"Пахнет весной, а новый образ поднимает настроение. Пусть все будет хорошо!" – подписала фото певица.

Екатерина также выложила видео с концерта во дворце "Украина". К этой прически Бужинская надела эффектное платье цвета индиго с сексуальным декольте, разрезом и плиссированными рукавами-крыльями.

Напомним, Бужинская поделилась пикантными снимками с отдыха в Доминиканской республике. Она в золотом купальнике похвасталась стройной фигурой и пышным декольте.

Читайте также :