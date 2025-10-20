ТСН в социальных сетях

Ей идет: Эмили Ратажковски голубым платьем от Jean Paul Gaultier подчеркнула стройную фигуру

34-летняя модель в нежном образе побывала на светском мероприятии.

Алина Онопа
Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / © Associated Press

В Лос-Анджелесе состоялся гала-вечер Музея Академии, который посетило немало звездных красавиц. Среди них была и Эмили Ратажковски.

Модель появилась на мероприятии в голубом платье макси приталенного силуэта и без рукавов из коллекции Jean Paul Gaultier прет-а-порте сезона весна-лето 2026. Наряд имел интересные бретельки трубы и открытую верхнюю часть спины.

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Платье прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру и шло ей.

Ратажковски распустила волосы, которые спадали ей на спину, и сделала макияж с акцентом на глазах. Из украшений она использовала лишь лаконичные серьги от бренда Briony Raymond.

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Напомним, Эмили Ратажковски во время шоу Victoria's Secret продефилировала в розовом кружевном комплекте белья и с большим цветком-крыльями на спине.

