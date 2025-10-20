Ей идет: Эмили Ратажковски голубым платьем от Jean Paul Gaultier подчеркнула стройную фигуру

Эмили Ратажковски / © Associated Press

В Лос-Анджелесе состоялся гала-вечер Музея Академии, который посетило немало звездных красавиц. Среди них была и Эмили Ратажковски.

Модель появилась на мероприятии в голубом платье макси приталенного силуэта и без рукавов из коллекции Jean Paul Gaultier прет-а-порте сезона весна-лето 2026. Наряд имел интересные бретельки трубы и открытую верхнюю часть спины.

Платье прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру и шло ей.

Ратажковски распустила волосы, которые спадали ей на спину, и сделала макияж с акцентом на глазах. Из украшений она использовала лишь лаконичные серьги от бренда Briony Raymond.

Напомним, Эмили Ратажковски во время шоу Victoria's Secret продефилировала в розовом кружевном комплекте белья и с большим цветком-крыльями на спине.