Ей идет: Эмили Ратажковски голубым платьем от Jean Paul Gaultier подчеркнула стройную фигуру
34-летняя модель в нежном образе побывала на светском мероприятии.
В Лос-Анджелесе состоялся гала-вечер Музея Академии, который посетило немало звездных красавиц. Среди них была и Эмили Ратажковски.
Модель появилась на мероприятии в голубом платье макси приталенного силуэта и без рукавов из коллекции Jean Paul Gaultier прет-а-порте сезона весна-лето 2026. Наряд имел интересные бретельки трубы и открытую верхнюю часть спины.
Платье прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру и шло ей.
Ратажковски распустила волосы, которые спадали ей на спину, и сделала макияж с акцентом на глазах. Из украшений она использовала лишь лаконичные серьги от бренда Briony Raymond.
Напомним, Эмили Ратажковски во время шоу Victoria's Secret продефилировала в розовом кружевном комплекте белья и с большим цветком-крыльями на спине.