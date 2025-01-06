Ей идет: Эмма Стоун кардинально сменила имидж и вышла на красную дорожку с трендовой прической пикси

Звезду было трудно узнать в этом образе.

Оскароносная актриса Эмма Стоун всех удивила на красной дорожке "Золотого глобуса", поскольку вышла на публику из совершенно новой прической. Она сделала стрижку пикси.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

На Эмме также было длинное платье от Louis Vuitton красного цвета, у которого не было бретелек, талию украшал широкий атласный пояс с бантом, а юбка была выполнена в виде тюльпана и имела несколько складок на бедрах.

Образ актрисы был очень нежным и утонченным. Также она дополнила наряд красивым макияжем и оригинальными серьгами.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

Похоже, что решилась на столь кардинальные изменения внешности ради роли в фильме "Бугония", который снял Йоргос Лантимос. Ранее на подобный кардинальный шаг также пошла актриса Зои Дойч - она тоже сделала стрижку пикси, чтобы сыграть актрису Джин Сиберг, которая носила такую прическу.

Зои Дойч / Фото: Getty Images

Джин Сиберг - американская актриса, много работавшая во Франции, где, снимаясь в фильмах таких режиссеров как Жан-Люк Годар и Клод Шаброль и стала одним из символов французской новой волны. Из фильмов с ее участием наиболее известна кинокартина "На последнем дыхании".

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