Ей идет: Эмма Стоун кардинально сменила имидж и вышла на красную дорожку с трендовой прической пикси

Звезду было трудно узнать в этом образе.
Оскароносная актриса Эмма Стоун всех удивила на красной дорожке "Золотого глобуса", поскольку вышла на публику из совершенно новой прической. Она сделала стрижку пикси.
На Эмме также было длинное платье от Louis Vuitton красного цвета, у которого не было бретелек, талию украшал широкий атласный пояс с бантом, а юбка была выполнена в виде тюльпана и имела несколько складок на бедрах.
Образ актрисы был очень нежным и утонченным. Также она дополнила наряд красивым макияжем и оригинальными серьгами.
Похоже, что решилась на столь кардинальные изменения внешности ради роли в фильме "Бугония", который снял Йоргос Лантимос. Ранее на подобный кардинальный шаг также пошла актриса Зои Дойч - она тоже сделала стрижку пикси, чтобы сыграть актрису Джин Сиберг, которая носила такую прическу.
Джин Сиберг - американская актриса, много работавшая во Франции, где, снимаясь в фильмах таких режиссеров как Жан-Люк Годар и Клод Шаброль и стала одним из символов французской новой волны. Из фильмов с ее участием наиболее известна кинокартина "На последнем дыхании".
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