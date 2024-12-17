Ей идет этот стиль: Памела Андерсон вышла в свет в полностью вязаном наряде от Chanel

Актриса и модель, которая прославилась ролью в сериале 90-х "Спасатели Малибу", не перестает удивлять и восхищать.

57-летняя Памела Андерсон посетила обед в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе. На этом мероприятии она опять продемонстрировала лаконичный наряд, но в этот раз на ней был тотал-лук от Модного дома Chanel.

Памела сочетала твидовые брюки оттенка топленого молока, а также рубашку и узорчатый свитер белого цвета и с манжетами. Образ для мероприятия она дополнила белой сумкой с золотистыми ремешками-цепочками и культовыми туфлями с черным мысом.

Макияжа у нее на лице по прежнему не было - актриса давно от него отказалась в пользу натуральной красоте. Единственная деталь лука, которую она не меняет, ее брови-нити.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Но можно заметить, что Памела изменила прическу и отрезала челку. Впервые так на публике она появилась в Западном Голливуде, где состоялся специальный показ фильма "Последняя танцовщица". Что интересно, тогда на ней было коричневое платье-кейп от Bottega Veneta из коллекции осень-зима 2024. Креативный директор этого бренда - 40-летний Матье Блази - недавно сообщил, что уходит из него в Chanel.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

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