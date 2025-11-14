ТСН в социальных сетях

Ей идет: Хайди Клум в платье с большими розовыми цветами получила награду в родной стране

Она каждый раз поражает своими красивыми и оригинальными платьями. Для получиения престижной премии звезда выбрала по-особоенному роскошное платье.

Хайди Клум

Хайди Клум / © Getty Images

Немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум прилетела в Германию, где ей вручили престижную премию «Бэмби» в категории «Развлечения» — жюри высоко отметили ее приверженность принципам разнообразия и инклюзивности. По словам организации, супермодель «показывает, что успех и человечность не являются взаимоисключающими понятиями».

Для важного дня Хайди выбрала особое платье. Модель вышла на красную дорожку в скульптурном платье с оптической иллюзией, чтобы получить награду в Мюнхене. Она была одета в черное платье от Elie Saab из коллекции осень-зима 2025 Haute Couture, которое не только выполнено из фактурной ткани, но и украшено аппликациями в виде розовых цветов. Также наряд украшал длинный объемный шлейф.

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди распустила светлые волосы, сделала макияж глаз в стиле «смоки айс» и накрасила губы блеском.

«Да, мне 50, но я ещё далека от смерти! Я просто люблю яркие, броские вещи. Возможно, когда-нибудь это изменится, но окончательное решение будет за мной», — сказала Хайди как-то о своем стиле в интервью изданию Glamour UK.

Это был первый выхов в свет легенды после того, как она опять всех шокировала своим костюмом на Хэллоуин. Напомним, что Клум нарядилась Медузой и украсила волосы змеями — это был фееричный выход в свет.

Хайди Клум в костюме / © Associated Press

Хайди Клум в костюме / © Associated Press

Хайди Клум в роскошных вечерних платьях (34 фото)

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум с дочерью Лени Клум / © Associated Press

Хайди Клум с дочерью Лени Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум на Каннском кинофестивале / © Credits

Хайди Клум на Каннском кинофестивале / © Credits

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

