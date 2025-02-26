Ей идет: красавица Кейт Хадсон появилась на публике в прозрачной юбке цвета шоколада

Известная актриса продемонстрировала наряд в хиппи-эстетике.
Звезда популярной романтической комедии "Как отделаться от парня за 10 дней", - актриса Кейт Хадсон - появилась в Нью-Йорке. Знаменитую актрису сфотографировали по пути на интервью.
Кейт выбрала наряд в коричневых оттенках, который был подобран в хиппи-эстетике. Она сочетала прозрачную длинную юбку и кожаную короткую куртку с пуговицами и поясом. Завершали этот лук оригинальная сумка на длинной ручке, серьги с большими камнями и красивая укладка.
Затем Кейт появилась на программе Ночное шоу с Джимми Фэллоном (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon). Там она продемонстрировала интересную блузу с разрезом спереди и длинную юбку в принт.
В программе артистка рассказала, о том, как удивила свою маму песней Right On Time, которую она написала для нее, о том, как Тейлор Свифт надела куртку в стиле Penny Lane от Almost Famous, скопировав так давний образ Кейт.
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