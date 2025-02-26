Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ей идет: красавица Кейт Хадсон появилась на публике в прозрачной юбке цвета шоколада

Ей идет: красавица Кейт Хадсон появилась на публике в прозрачной юбке цвета шоколада

Кейт Хадсон / Фото: Getty Images

Известная актриса продемонстрировала наряд в хиппи-эстетике.

Звезда популярной романтической комедии "Как отделаться от парня за 10 дней", - актриса Кейт Хадсон - появилась в Нью-Йорке. Знаменитую актрису сфотографировали по пути на интервью.

Кейт выбрала наряд в коричневых оттенках, который был подобран в хиппи-эстетике. Она сочетала прозрачную длинную юбку и кожаную короткую куртку с пуговицами и поясом. Завершали этот лук оригинальная сумка на длинной ручке, серьги с большими камнями и красивая укладка.

Кейт Хадсон / © Getty Images
Кейт Хадсон / Фото: Getty Images

Затем Кейт появилась на программе Ночное шоу с Джимми Фэллоном (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon). Там она продемонстрировала интересную блузу с разрезом спереди и длинную юбку в принт.

Кейт Хадсон / © Getty Images
Кейт Хадсон / Фото: Getty Images

В программе артистка рассказала, о том, как удивила свою маму песней Right On Time, которую она написала для нее, о том, как Тейлор Свифт надела куртку в стиле Penny Lane от Almost Famous, скопировав так давний образ Кейт.

Читайте также:

Финалистка "Танцев со звездами" растрогала видео, где танцует с возлюбленным, потерявшим ногу на фронте

Финалистка "Танцев со звездами" растрогала видео, где танцует с возлюбленным, потерявшим ногу на фронте

Похожие темы:

Следующая публикация