Шоу-бизнес
244
1 мин

Ей идет: лауреат "Оскара" Эмма Стоун вышла на красную дорожку в нежном наряде от Louis Vuitton

Платеь было немного прозрачным, но при этом не выглядело вызывающе. Актрисе этот наряд однозначно был к лицу.

Юлия Каранковская
Эмма Стоун

Эмма Стоун / © Associated Press

Голливудская звезда и лауреат «Оскара» Эмма Стоун появилась на презентации фильма «Бугония» в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Она, как амбассадор бренда Louis Vuitton, опять выбрала наряд от этого Модного дома, который создал Николя Жескьер для коллекции весна-лето 2026.

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Платье было длинным, прямым и немного прозрачным. У него были тонкие бретельки, а на юбке наряд украшали декоративные рюши. Эмма дополнила наряд несколькими очень лаконичными украшениями и макияжем. Волосы актрисе стилисты собрали в прическу.

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Также Эмма не пропустила показ новой коллекции любимого бренда в Париже. Звезду сфотографировали, когда она шла на шоу. На актрисе было трикотажное платье в рубчик с драпировками, которое она дополнила болеро с длинными рукавами, большим воротом и подплечниками.

Эмма Стоун на показе Louis Vuitton в Париже / © Associated Press

Эмма Стоун на показе Louis Vuitton в Париже / © Associated Press

Образы актрисы Эммы Стоун (23 фото)

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Getty Images

Эмма Стоун / © Getty Images

Эмма Стоун / © Getty Images

Эмма Стоун / © Getty Images

Эмма Стоун / © Getty Images

Эмма Стоун / © Getty Images

Эмма Стоун / © Getty Images

Эмма Стоун / © Getty Images

Эмма Стоун / © Getty Images

Эмма Стоун / © Getty Images

Эмма Стоун и Райан Гослинг на премьере фильма / © Getty Images

Эмма Стоун и Райан Гослинг на премьере фильма / © Getty Images

Эмма Стоун / © Getty Images

Эмма Стоун / © Getty Images

Эмма Стоун на фотоколле фильма / © Getty Images

Эмма Стоун на фотоколле фильма / © Getty Images

Емма Стоун / © Associated Press

© Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Getty Images

Эмма Стоун / © Getty Images

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

