Ей идет мини: топ-модель Изабель Гулар подчеркнула ноги короткой юбкой

Бразильянка примерила джинсовые образы в пляжной фотосъемке.
39-летняя бразильская топ-модель и бывший "ангел" Victoria's Secret – Изабель Гулар – стала звездой новой промокампании бренда джинсовой одежды и позировала на пляже в разных луках из денима. Одним из ярких образов стал тот, в котором модель сочетала джинсовые рубашку и мини-юбку.
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Рубашка была интересно заправлена в шлевки на юбке. Изабель всегда идут короткие наряды, которые подчеркивают ее стройные ноги.
Держать себя в форме модели помогает спорт, она признается, что поставила себе цель заниматься спортом каждый день в течение часа несмотря на то, как много дел у нее будет. Среди спортивных упражнений она выделяет боковую планку с вращениями, скручивания в планке и приседания с эспандером. Также Гулар любит практиковать йогу.
Напомним, ранее элегантная Изабель Гулар вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля перед премьерой фильма "Битлджюс Битлджюс", режиссером которого стал Тим Бертон. Она надела черное платье-бюстье со стразами от бренда Ermanno Scervino.
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