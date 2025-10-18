Ей идет: Наоми Уоттс в элегантном платье от Schiaparelli блистала на премьере сериала

Наоми Уоттс / © Associated Press

Наоми Уоттс посетила мировую премьеру сериала Hulu «Все честно», которая состоялась в Лос-Анджелесе. Она сыграла в этом проэкте одну из главных ролей, поэтому вышла на красную дорожку.

Наоми надела творение талантливого модельера Дэниела Роузберри — креативного директора Модного дома Schiaparelli. Это платье было создано для кутюрной коллекции осень-зима 2025.

Наоми Уоттс / © Associated Press

Наряд имел черный верх из оригинальной ткани, а также шелковую юбку жемчужного цвета. Наоми дополнила образ бриллиантовыми украшениями.

Пришла актриса на премьеру с мужем Билли Крудапом. Они позировали для фото вместе и обнимались.

Наоми Уоттс / © Associated Press

Также на премьере появилась а платье от Schiaparelli Ким Кардаяшьян, кторая теперь актриса и также сыграла в этом сериале с Наоми. У платья была горловина-халтер, а также американская пройма. При этом талия звезды идеально подчеркивалась благодаря фасону, а вот юбка была сложного таупового цвета и имела много складок, драпировок и шлейф.

Гленн Клоуз, Сара Полсон, Тейяна Тейлор, Ким Кардашьян, Ниси Нэш, Наоми Уоттс и Крис Дженнер / © Associated Press

В центре сюжета сериала «Всё честно» группа женщин-адвокатов, которые специализируются на бракоразводных процессах. Они решаются уйти из юридической фирмы, в которой руководят мужчины, и открывают собственную компанию.