Ей идет: Оливия Уайлд блистала в эффектных нарядах на кинофестивале в Саудовской Аравии

40-летняя звезда сериала "Доктор Хаус" появилась среди гостей Международного кинофестиваля на Красном море, который сейчас проводится в Саудовской Аравии.

Актриса Оливия Уайлд прибыла на мероприятии перед премьерой картины In Conversation, а также приняла участие в ее обсуждении.

Вначале Оливия вышла к фотографам в красном оверсайз костюме, который состоял из блейзера и штанов-палаццо. Ее яркий лук был от бренда Sport Max, а носила костюм она с туфлями от Sergio Rossi.

Волосы Уайлд собрала в низкий хвост, надела несколько лаконичных украшений и сделала простой макияж.

Оливия Уайлд / Фото: Associated Press

Затем Оливия вышла на красную дорожку, но уже в кардинально другом наряде. Актриса надела длинное белоснежное платье-бюстье со складками на лифе, сделала прическу и макияж.

Оливия Уайлд / Фото: Associated Press

Оригинальным дополнением образа стали браслеты-манжеты от ювелирного бренда Tiffany & Co. Украшения актрисы были выполнены в золоте.

Оливия Уайлд / Фото: Associated Press

Напомним, что тоже любила и носила браслеты-манжеты бывшая первая леди США Жаклин Кеннеди. Ее украшения были от бренда Van Cleef & Arpels.

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