Ей идет: стройная Джессика Честейн в красном костюме сходила на развлекательное шоу

Джессика Честейн / © Getty Images
Джессика Честейн попала в объективы папарацци в Нью-Йорке, когда выходила из студии шоу "В прямом эфире с Келли и Майклом".
Актриса выглядела ярко и красиво. На ней был стильный красный костюм, который состоял из брюк-палаццо со стрелками и двубортного жакета приталенного силуэта с пуговицами в тон и рукавами гармошкой. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру Джессики.
Джессика Честейн / © Getty Images
Лук Честейн дополнила черными босоножками на высоких платформах и каблуках. Рыжие волосы она уложила в красивые локоны и сделала макияж с розовыми румянами и красным блеском на губах. Из украшений актриса использовала серьги с камнями.
Напомним, Джессика Честейн в синем платье
получила именную звезду на Голливудской Аллее славы.
