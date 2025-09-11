ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
179
Время на прочтение
1 мин

Ей идет: стройная Джессика Честейн в красном костюме сходила на развлекательное шоу

48-летняя актриса продемонстрировала в Нью-Йорке стильный образ lady in red.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джессика Честейн

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн попала в объективы папарацци в Нью-Йорке, когда выходила из студии шоу "В прямом эфире с Келли и Майклом".

Актриса выглядела ярко и красиво. На ней был стильный красный костюм, который состоял из брюк-палаццо со стрелками и двубортного жакета приталенного силуэта с пуговицами в тон и рукавами гармошкой. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру Джессики.

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Getty Images

Лук Честейн дополнила черными босоножками на высоких платформах и каблуках. Рыжие волосы она уложила в красивые локоны и сделала макияж с розовыми румянами и красным блеском на губах. Из украшений актриса использовала серьги с камнями.

Напомним, Джессика Честейн в синем платье получила именную звезду на Голливудской Аллее славы.

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессіка Честейн / © Associated Press

Джессіка Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джессіка Честейн_2 / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн_2 / © Getty Images

© Getty Images

Джессіка Честейн_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джессіка Честейн_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн_2 / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн_2 / © Associated Press

© Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
179
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie