Ей идет: супермодель Алессандра Амбросио вышла на публику со стильной сумкой-хобо за 4 тысячи долларов

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Реклама

Звезда Victoria’s Secret — супермодель Алессандра Амбросио — попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе, когда выходила из заведения. Она продемонстрировала стильный повседневный образ в эстетике Y2K, которая сейчас на пике популярности.

Алессандра соединила трендовые джинсы-клеш синего цвета с полосатой атласной рубашкой, которую носила заправив и расстегнув верхние пуговицы. Однако главными в ее образе стали аксессуары, ведь Амбросио соединила обувь из текстурной кожи и большую сумку-хобо от Saint Laurent, стоимость которой почти 4 тысячи долларов.

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Волосы модель собрала, надела очки с прозрачными линзами и коричневый ремень с большой пряжкой. Также ее шею украшало много подвесок.

Реклама

Это было первое появление Амбросио на публике после того, как она зажигала на традиционном карнавале в своей родной Бразилии. Модель надела прозрачное боди и высокий головной убор, расшитые камнями и кристаллами разных цветов, а за ее спиной были огромные зелено-фиолетовые крылья, почти как во время показа бренда нижнего белья Victoria’s Secret.

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио