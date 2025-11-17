Ей исполнилось 21: дочь супермодели Клаудии Шиффер сверкнула пышным бюстом на вечеринке

Дочь Клаудии Шиффер — Клементина/Фото: instagram.com/popular/clementine-vaughn/

Реклама

На днях старшей дочери 55-летней немецкой супермодели и звезды 90-х — Клаудии Шиффер — Клементине исполнился 21 год, в честь чего она устроила шумную вечеринку в ковбойском стиле. Фото с праздника девушка показала в своем Instagram.

На своем празднике Клементина появилась в белом корсетном топе с пышными рукавами-фонариками и глубоким декольте, которое эффектно подчеркнуло пышную грудь девушки, а также в юбке с кожаным поясом. Свой ковбойский образ девушка дополнила украшениями с бирюзой и молочным маникюром.

Дочь Клаудии Шиффер — Клементина/Фото: instagram.com/popular/clementine-vaughn/

Дочь Клаудии Шиффер — Клементина/Фото: instagram.com/popular/clementine-vaughn/

На фото дочь Шиффер позировала с подругами.

Реклама

Дочь Клаудии Шиффер — Клементина/Фото: instagram.com/popular/clementine-vaughn/

Дочь Клаудии Шиффер — Клементина/Фото: instagram.com/popular/clementine-vaughn/

Отметим, Клаудия Шиффер — мать троих детей: сына Каспара и дочерей Клементины и Козимы. Их отец — британский продюсер и кинорежиссер Мэттью Вон.

Клаудия Шиффер с дочерью Клементиной / © Instagram Клаудии Шиффер

Старшая дочь модели с раннего детства была связана с миром моды — в младенчестве она вместе с матерью появилась на обложке немецкого Vogue. Поэтому закономерно, что Клементина решила пойти по стопам своей знаменитой мамы-суперзвезды и тоже стать моделью. Ее фото и статья о ней уже появлялись в британском Vogue.

Ранее, напомним, Клаудия Шиффер показала, как встретила свое 55-летие.