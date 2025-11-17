- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 247
- Время на прочтение
- 2 мин
Ей исполнилось 21: дочь супермодели Клаудии Шиффер сверкнула пышным бюстом на вечеринке
Девушка показала в Сети фото с празднования своего дня рождения.
На днях старшей дочери 55-летней немецкой супермодели и звезды 90-х — Клаудии Шиффер — Клементине исполнился 21 год, в честь чего она устроила шумную вечеринку в ковбойском стиле. Фото с праздника девушка показала в своем Instagram.
На своем празднике Клементина появилась в белом корсетном топе с пышными рукавами-фонариками и глубоким декольте, которое эффектно подчеркнуло пышную грудь девушки, а также в юбке с кожаным поясом. Свой ковбойский образ девушка дополнила украшениями с бирюзой и молочным маникюром.
На фото дочь Шиффер позировала с подругами.
Отметим, Клаудия Шиффер — мать троих детей: сына Каспара и дочерей Клементины и Козимы. Их отец — британский продюсер и кинорежиссер Мэттью Вон.
Старшая дочь модели с раннего детства была связана с миром моды — в младенчестве она вместе с матерью появилась на обложке немецкого Vogue. Поэтому закономерно, что Клементина решила пойти по стопам своей знаменитой мамы-суперзвезды и тоже стать моделью. Ее фото и статья о ней уже появлялись в британском Vogue.
