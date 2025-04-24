Ей исполнилось 30: Белла Хадид показала милые детские фото со старшей сестрой

Белла Хадид с сестрой Джиджи / © Instagram Беллы Хадид

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28-летняя американская топ-модель Белла Хадид опубликовала в Instagram несколько подборок снимков, на которых она запечатлена со своей старшей сестрой Джиджи, которой 23 апреля исполнилось 30 лет.

© Instagram Беллы Хадид

© Instagram Беллы Хадид

На фото девочки часто позируют в обнимку. Они очень близки в жизни и сейчас.

© Instagram Беллы Хадид

© Instagram Беллы Хадид

© Instagram Беллы Хадид

Девушки считаются одними из самых влиятельных сестер в модной индустрии.

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«С 30-летием мою подругу, мою милую сестру, моего наставника, моего лучшего друга… ты сформировала меня, научила меня, любила меня (пугала меня), была рядом со мной и подтолкнула меня стать тем, кем я являюсь сегодня. Ты самая смешная, крутая, веселая, творческая, артистичная, любящая, вдумчивая старшая сестра, и наблюдать, как ты становишься лучшей, самой веселой, крутой мамочкой для нашей Хай (дочь Джиджи — Прим. Ред.), — это величайший подарок для меня как сестры. У тебя золотое сердце, ты постоянно заботишься о других, но всегда остаешься верной себе. Ты научила меня многому, как быть собой в мире, где люди говорят нам, кем мы должны быть. И это подарок, который я ценю больше всего на свете. Спасибо маме за то, что она подарила миру моего первого лучшего друга, и спасибо тебе за то, что ты подарила миру моего нового лучшего друга! Мне так повезло, что я твоя младшая сестра.

Ты для меня супергерой, и я без ума от тебя! С днем ​​рождения, драже!» — написала Белла под снимками.

© Instagram Беллы Хадид

© Instagram Беллы Хадид

© Instagram Беллы Хадид

Отметим, полное имя модели Джиджи Хадид — Джелена Нура, «Джиджи» — ее прозвище с детства, которое стало сценическим именем. Первой работой Джиджи была съемка для Guess Baby в возрасте 2 лет, после этого она вернулась к модельной карьере в подростковом возрасте и стала одной из самых популярных манекенщиц.

© Instagram Беллы Хадид

© Instagram Беллы Хадид

© Instagram Беллы Хадид