Ей исполнилось 44: Джессика Альба показала фото с празднования дня рождения

Джессика Альба / © Associated Press

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28 апреля известной американской актрисе исполнилось 44 года. В своем Instagram она показала, как прошло празднование. Судя по фото, день рождения прошел в семейном кругу.

"Вступаю в это следующее путешествие вокруг солнца с благодарностью. Важная часть моих размышлений — помнить о сути того, кто я есть, и о благодарности за то, что мне дано... мои дети, вы — мои величайшие дары. Спасибо, что выбрали меня своей мамой. Иногда я погружаюсь во все жизненные дела, и мое стремление к совершенству истощает, поэтому я освобождаю пространство, чтобы принять себя — со всеми недостатками и отпустить потребность контролировать.

Вступая в следующий год, я желаю себе того же, чего желаю всем — чувствовать себя любимой. Чувствовать себя увиденной. Чувствовать себя принятой. И знать, что ты достойна своих самых больших мечтаний. Моему детскому «я» — маленькой девочке... ты в безопасности и любима. Спасибо всем за все ваши пожелания на день рождения", - написала Альба под снимками.

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© Инстаграм Джессики Альбы

На фото актриса позировала в простом образе – на ней была футболка и вязаный свитер, а также несколько цепочек на шее.

© Инстаграм Джессики Альбы

© Инстаграм Джессики Альбы

Альба – мама трех детей, в браке с Кешом Уорреном у нее родились две дочери и сын. Они запечатлены с мамой на фото.

Также Джессика показала несколько своих детских фото.

© Инстаграм Джессики Альбы

© Инстаграм Джессики Альбы

© Инстаграм Джессики Альбы

Ранее, напомним, актриса Джессика Альба попала под прицел папарацци на улицах Нью-Йорка. На ней было лаконичное платье-жакет насыщенного оттенка, у которого были длинные рукава и лацканы в классическом английском стиле.

© Getty Images