Ей исполнилось 50: Кейт Мосс в прозрачном платье повеселилась на вечеринке в честь своего юбилея

Кейт Мосс собрала друзей в отеле Ritz, чтобы отпраздновать своей 50-летний юбилей.

Супермодель сфотографировали папарацци около отеля в компании возлюбленного Кейт – Николая фон Бисмарка и других гостей.

Именинница блистала в этот вечер в прозрачном черном платье из кружева, а сверху набросила шелковую накидку. Обута Мосс была в босоножки на высоких каблуках. Модель сделала макияж, распустила белокурые волосы и надела серьги-висюльки.

Николай фон Бисмарк и Кейт Мосс / Фото: Getty Images

На вечере также присуствовали дочь Лила Мосс и друзья-дизайнеры Стелла Маккартни, Хайдер Акерманн и Шарлотта Тилбери. Ужин устроили в ресторане Laurent.

Кейт Мосс и Хайдер Акерманн / Фото: Getty Images

Дочь Кейт – Лила Мосс – также появилась на празднике в черном наряде. На девушке было платье длины до колен с кружевным верхом, длинное черное пальто сверху и туфли-слингбэки на каблуках. Модель распустила белокурые волосы, сделала легкий мейк-ап и надела тонкую золотую цепочку на шею.

Лила Мосс / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы писали, как сестра супермодели Кейт Мосс вышла в "голом" платье на красную дорожку и шокировала публику.

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