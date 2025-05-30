Ей исполнилось 53: Дэвид Бекхэм показал архивные фото со своей старшей сестрой

Дэвид Бекхэм / © Getty Images

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50-летний известный экс-футболист Дэвид Бекхэм поделился в своем Instagram несколькими личными кадрами, на которых он запечатлен со своей старшей сестрой Линн. На днях ей исполнилось 53 года, таким образом брат решил поздравить ее с днем рождения.

Одно фото сделано в 1983-м, когда его младшей сестре Джоанн еще не было и года (она запечатлена посередине), Дэвиду — 8 лет, а Линн — 11.

Дэвид Бекхэм с сестрами / © Instagram Дэвида Бекхэма

А на втором — брат с сестрой уже более взрослые. Когда был сделан снимок, Бекхэм не сообщил.

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Дэвид Бекхэм с сестрою Линн / © Instagram Дэвида Бекхэма

Отметим, старшая сестра Дэвида — Линн — живет достаточно приватной жизнью и не является публичной персоной. Спортсмен более близок со своей младшей сестрой Джоанн, которая ранее работала косметологом, а потом — занялась бизнесом и работала в сфере пиара.

Ранее, напомним, Дэвид Бекхэм показал фото с празднования своего 50-летия. Две сестры также присутствовали на мероприятии и позировали с братом на фото.