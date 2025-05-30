ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
213
Время на прочтение
1 мин

Ей исполнилось 53: Дэвид Бекхэм показал архивные фото со своей старшей сестрой

Спортсмен поделился несколькими кадрами из семейного архива.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Дэвид Бекхэм

Дэвид Бекхэм / © Getty Images

50-летний известный экс-футболист Дэвид Бекхэм поделился в своем Instagram несколькими личными кадрами, на которых он запечатлен со своей старшей сестрой Линн. На днях ей исполнилось 53 года, таким образом брат решил поздравить ее с днем рождения.

Одно фото сделано в 1983-м, когда его младшей сестре Джоанн еще не было и года (она запечатлена посередине), Дэвиду — 8 лет, а Линн — 11.

Дэвид Бекхэм с сестрами / © Instagram Дэвида Бекхэма

Дэвид Бекхэм с сестрами / © Instagram Дэвида Бекхэма

А на втором — брат с сестрой уже более взрослые. Когда был сделан снимок, Бекхэм не сообщил.

Дэвид Бекхэм с сестрою Линн / © Instagram Дэвида Бекхэма

Дэвид Бекхэм с сестрою Линн / © Instagram Дэвида Бекхэма

Отметим, старшая сестра Дэвида — Линн — живет достаточно приватной жизнью и не является публичной персоной. Спортсмен более близок со своей младшей сестрой Джоанн, которая ранее работала косметологом, а потом — занялась бизнесом и работала в сфере пиара.

Ранее, напомним, Дэвид Бекхэм показал фото с празднования своего 50-летия. Две сестры также присутствовали на мероприятии и позировали с братом на фото.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
213
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie