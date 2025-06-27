Ей исполнилось 76 лет: Дэвид Бекхэм показал редкие архивные фото с мамой

Дэвид Бекхэм / © Getty Images

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50-летний известный спортсмен Дэвид Бекхэм опубликовал в своем Instagram серию архивных фото со своей мамой — Сандрой Джорджиной Уэст, которой 26 июня исполнилось 76 лет.

На фото женщина позировала с бокалом в руках, а также в обнимку со своим сыном — в разные периоды его жизни: в детстве, юношестве и совсем недавно.

Мама Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Дэвид Бекхэм с мамой / © Instagram Дэвида Бекхэма

Дэвид Бекхэм с мамой / © Instagram Дэвида Бекхэма

Дэвид Бекхэм с мамой / © Instagram Дэвида Бекхэма

«С днем рождения, мама. Мы тебя очень любим. Спасибо, что ты всегда рядом», — написал Дэвид под снимками.

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Отметим, Сандра всю жизнь работала парикмахером. Очень активно участвовала в жизни своих детей — у Дэвида есть две родные сестры: младшая Джоанн и старшая Линн. Поддерживала сына в его спортивной карьере с самого детства и сама возила его на тренировки. Сейчас Дэвид и Сандра очень близки — она часто проводит время с его семьей.

Напомним, Дэвид Бекхэм наконец-то получил рыцарское звание. Он возглавил список награжденных по случаю дня рождения короля Чарльза, в котором приняли участие 1200 человек — от общественных деятелей до культурных деятелей.