Ей исполнился 91 год: Кайли Дженнер показала, как прошел день рождения ее бабушки

Кайли Дженнер с бабушкой

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27-летняя Кайли Дженнер — участница известного реалити-шоу и успешная бизнесвумен — опубликовала в своем Instagram серию фото, которые были сделаны на вечеринке, посвященной 91-летию ее бабушки Мэри Джо Кэмпбелл.

Кайли Дженнер с бабушкой

Мэри Джо Кэмпбелл с дочерью Крис

Именинница была одета в яркий брючный костюм в принтом в виде разноцветных роз.

А ее внучка Кайли пришла на праздник в обтягивающем мини-платье в клетку виши от Miu Miu, которое дополнила золотыми часами от Cartier.

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Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

Также Дженнер показала милые совместные фото со старшей сестрой — 41-летней Хлое.

Кайли Дженнер и Хлое Кардашьян

Кайли Дженнер и Хлое Кардашьян

Праздничный торт был декорирован живыми цветами — розами разных цветов.

День рождения Мэри Джо Кэмпбелл

День рождения Мэри Джо Кэмпбелл

Дочь Мэри Джо — 69-летняя Крис Дженнер — опубликовала в Сети архивные фото с ней, сделанные в разные годы их жизни.

Крис Дженнер с мамой

Крис Дженнер с мамой

Крис Дженнер с мамой

Мэри Джо Кэмпбелл с внучками Ким и Кортни

Отметим, Мэри Джо Кэмпбелл — важная фигура в семействе Дженнер-Кардашьян, хоть и не такая публичная, как все остальные члены. Она даже появлялась в семейном реалити-шоу Кардашьян.

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Напомним, 26 июля праздновала свой день рождения еще одна звезда — актеру Джейсону Стэтхэму исполнилось 58 лет, которые он отметил на концерте легендарной группы в компании своей возлюбленной.

Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Associated Press Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Associated Press Кайли Дженнер / © Associated Press Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли и ее дочь Сторми / © Getty Images Кайли и ее дочь Сторми / © Getty Images Кайли и ее дочь Сторми / © Getty Images Кайли Дженнер и Сторми / © Getty Images Кайли Дженнер и Трэвис Скотт / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер и Трэвис Скотт / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер Кайли Дженнер / © Associated Press Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Associated Press Кайли Дженнер и ее дочь Сторми / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Ким Кардашьян и Кайли Дженнер / © Getty Images