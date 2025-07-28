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- Шоу-бизнес
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Ей исполнился 91 год: Кайли Дженнер показала, как прошел день рождения ее бабушки
Все семейство Кардашьян-Дженнер собралось на семейном торжестве.
27-летняя Кайли Дженнер — участница известного реалити-шоу и успешная бизнесвумен — опубликовала в своем Instagram серию фото, которые были сделаны на вечеринке, посвященной 91-летию ее бабушки Мэри Джо Кэмпбелл.
Именинница была одета в яркий брючный костюм в принтом в виде разноцветных роз.
А ее внучка Кайли пришла на праздник в обтягивающем мини-платье в клетку виши от Miu Miu, которое дополнила золотыми часами от Cartier.
Также Дженнер показала милые совместные фото со старшей сестрой — 41-летней Хлое.
Праздничный торт был декорирован живыми цветами — розами разных цветов.
Дочь Мэри Джо — 69-летняя Крис Дженнер — опубликовала в Сети архивные фото с ней, сделанные в разные годы их жизни.
Отметим, Мэри Джо Кэмпбелл — важная фигура в семействе Дженнер-Кардашьян, хоть и не такая публичная, как все остальные члены. Она даже появлялась в семейном реалити-шоу Кардашьян.
Напомним, 26 июля праздновала свой день рождения еще одна звезда — актеру Джейсону Стэтхэму исполнилось 58 лет, которые он отметил на концерте легендарной группы в компании своей возлюбленной.