Ей к лицу этот цвет: Джессика Честейн в лиловом платье Gucci посетила светское мероприятие

Знаменитость посетила четвертое мероприятие фонда Kering Foundation Caring for Women.

Джессика Честейн

Джессика Честейн / © Associated Press

Голливудская звезда Джессика Честейн появилась среди гостей светского мероприятия — ужина проводимого компанией Kering. Цель этого VIP-мероприятя — собрать средства в поддержку организаций, борющихся с гендерным насилием в отношении женщин.

Джессика уже традиционно появилась в наряде от Модного дома Gucci. Актриса на протяжении многих лет сотрудничает с брендом и часто надевает его на важные мероприятия и красные дорожки. В этот раз она выбрала длинное и гламурное платье лилового цвета, которое подчеркивало грудь и талию, а также имело длинный шлейф.

