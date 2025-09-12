Ей к лицу этот цвет: Джессика Честейн в лиловом платье Gucci посетила светское мероприятие

Джессика Честейн / © Associated Press

Голливудская звезда Джессика Честейн появилась среди гостей светского мероприятия — ужина проводимого компанией Kering. Цель этого VIP-мероприятя — собрать средства в поддержку организаций, борющихся с гендерным насилием в отношении женщин.

Джессика уже традиционно появилась в наряде от Модного дома Gucci. Актриса на протяжении многих лет сотрудничает с брендом и часто надевает его на важные мероприятия и красные дорожки. В этот раз она выбрала длинное и гламурное платье лилового цвета, которое подчеркивало грудь и талию, а также имело длинный шлейф.

Наряд был полностью украшен стразами и цветочным кружевом, а под грудью у него была прозрачная вставка ткани.

Макияж актриса сделала яркий: визажисты использовали помаду цвета фуксии, тени с блестками в цвет платья, а также яркие румяны. Образ получился свежим и гламурным.

Напомним, что платье похожего цвета актриса уже носила ранее. В 2023 году она вышла на красную дорожку кинофестиваля в платье с драпировкой от Модного дома Del Core, основанного в 2020 году Даниэлем Дель Кором. Платье было из коллекции весна-лето 2024.

