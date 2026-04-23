Ей очень идет: актриса Симон Эшли сияла на красной дорожке в Лондоне в двух потрясающих платьях
Она привлекла внимание смелым модным нарядом, который доминировал на красной дорожке благодаря цвету.
Симон Эшли посетила мировую премьеру фильма «Дьявол носит Prada 2» в Лондоне и оказалась в центре внимания благодаря выбранным платьям для красной дорожки.
Сначала актриса пришла на показ картины в потрясающем винтажном платье от Mugler из коллекции 1984 года. Оно было выполнено в ярком оттенке фуксии и имело интересный дизайн только с одной бретелькой.
Также платье украшал пояс на талии, декольте и разрез на юбке. В зоне бедер у наряда были объемные складки ткани, которые добавляли образу архитектурности и интересности.
Также Симон появилась на торжественном приеме, организованном в честь фильма, который прошел в Национальной галерее Лондона. Актриса надела мини-платье от Versace на тонких бретельках и с вышивкой разноцветными пайетками из коллекции весна-лето 2016. Образ завершали черные босоножки от Aquazzura.
Напомним, что на презентации фильма в Нью-Йорке актриса Симон Эшли появилась перед камерами с ног до головы одетая в Prada.