Ей очень идет: актриса Симон Эшли сияла на красной дорожке в Лондоне в двух потрясающих платьях

Симон Эшли / © Associated Press

Симон Эшли посетила мировую премьеру фильма «Дьявол носит Prada 2» в Лондоне и оказалась в центре внимания благодаря выбранным платьям для красной дорожки.

Сначала актриса пришла на показ картины в потрясающем винтажном платье от Mugler из коллекции 1984 года. Оно было выполнено в ярком оттенке фуксии и имело интересный дизайн только с одной бретелькой.

Также платье украшал пояс на талии, декольте и разрез на юбке. В зоне бедер у наряда были объемные складки ткани, которые добавляли образу архитектурности и интересности.

Также Симон появилась на торжественном приеме, организованном в честь фильма, который прошел в Национальной галерее Лондона. Актриса надела мини-платье от Versace на тонких бретельках и с вышивкой разноцветными пайетками из коллекции весна-лето 2016. Образ завершали черные босоножки от Aquazzura.

Напомним, что на презентации фильма в Нью-Йорке актриса Симон Эшли появилась перед камерами с ног до головы одетая в Prada.